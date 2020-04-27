Иллюстративное фото из архива "МГ" Заболевшими оказались двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения. До выявления коронавирусной инфекции они находились в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее зараженным. В настоящее время круг общения установлен и изолирован. В очагах заражения проводится дезинфекция. Таким образом, в Атырауской области число зараженных достигло 123 человека. Число выздоровевших - 47. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.