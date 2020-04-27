Всего за сутки на территории ЗКО зарегистрировано 6 новых случаев заражения КВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пациенты наркобольницы в Актобе объявили голодовку Иллюстративное фото с сайта ptzgovorit.ru Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что четверо зараженных ранее контактировали с медработником, у которого была выявлена КВИ. - Они были госпитализированы в карантинный стационар, по истечении 14 дней карантина в стационаре, перед выходом, было проведено обследование на коронавирусную инфекцию. У четверых сотрудников стационара была выявлена КВИ - у двух санитарок, буфетчицы и дезинфектора. Все они были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Также было зарегистрировано двое больных на границе автоперехода "Сырым". Это наши граждане, они работали вахтовым методом в России. Один из них житель Туркестанской области, другой - житель Шымкента. Они были направлены в карантинный стационар. У них были взяты анализы, которые показали положительный результат. Оба госпитализированы в областную инфекционную больницу, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 122 случая КВИ, из них 105 случаев завозные - из Российской Федерации и 17 случаев - контактные лица. По словам Нурлыбека Мустаева, есть также понятие - местные случаи - когда источник инфекции не выявляется. Таких случаев у нас нет. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2780, вылечились 682 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  