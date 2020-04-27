Иллюстративное фото из архива "МГ" - Но ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не останется без внимания. Акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь, - отметил Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что по данным на конец января этого года, в ЗКО - 5831 ветеран тыла, том числе 39 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ (в том числе 11 офицеров и лиц, работавших в других государствах, 9 участников блокады Ленинграда, 19 пленников концентрационных лагерей). А также 449 вдов и сирот супругов, погибших в ВОВ. Тогда же отмечалось, что в этом году к 75-летию победы из городского и районных бюджетов участникам и инвалидам ВОВ будет оказана единовременная материальная выплата в размере 300 тысяч тенге, для узников концлагерей по 100 тысяч тенге, блокадникам Ленинграда по 60 тысяч тенге, ветеранам тыла по 30 тысяч тенге. Единовременные выплаты начали производиться с 1 марта 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.