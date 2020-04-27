Иллюстративное фото с сайта gorlovka-TV.ru Как следует из заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в период режима чрезвычайного положения в стране для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам выделены средства. - Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге. Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам. Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Следует отметить, что несмотря на продление режима ЧП до 11 мая Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем. - Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы. В первую очередь, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования, - указано в заявлении президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.