ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2020 г. занимает 2-е место по объему активов среди БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.За дополнительной информации обращаться: 8 (7112) 55 00 30 (внутренний 143 071) Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.