В целях поддержки бизнеса, учитывая текущие события в мире и РК, Сбербанк предложил заемщикам - юридическим лицам - воспользоваться инновационной системой электронного документооборота, которая позволяет обмениваться с банком кредитной документацией, не выходя из дома, в круглосуточном режиме и из любой точки мира. Сбербанк Казахстан внедрил сервис онлайн подписания кредитной документации для корпоративных клиентов Система электронного документооборота дает возможность банку и заемщикам обмениваться документами, подписанными с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Помимо отправки в банк обычных документов, требующих «живой» подписи - отчетов, писем, заявлений и так далее, система позволяет осуществлять двух-, а также трехстороннее согласование договоров финансирования, договоров залога, в том числе по программам ДАМУ. Преимуществом использования системы является то, что она позволяет подписывать документы участникам кредитного процесса, даже если они находятся в разных городах и странах. Система характеризуется высокой степенью информационной безопасности, все данные клиентов находятся под надежной защитой. Клиенты Сбербанка получают возможность использования сервиса для обмена документами с банком бесплатно, не посещая отделения банка и не покидая собственные офисы. «Наш главный приоритет - приносить дополнительную ценность в бизнес клиентов. В рамках этого проекта мы предлагаем им экономить время - драгоценный и не восполняемый ресурс, который так ценят люди бизнеса», - отмечает заместитель председателя правления банка Александр Титов. Более подробную информацию можете узнать по ссылке.
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.01.2020 г. занимает 2-е место по объему активов среди БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.
За дополнительной информации обращаться: 8 (7112) 55 00 30 (внутренний 143 071) Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.