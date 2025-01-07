Главного санитарного врача назначили в ЗКО

Руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО назначили Динару Жанабергенову, сообщили в пресс-службе ведомства.

Динара Олжабаевна родилась в 1979 году в Жалагашском районе Кызылординской области. Окончила Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог».

Трудовую деятельность начала в 2002 году санитарным врачом по гигиене труда Жалагашской районной СЭС.

В 2005-2010 гг. занимала должность начальника отдела эпидемиологического надзора Жалагашского районного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

В 2010-2012 гг. была главным специалистом сангигнадзора за пищевыми объектами департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кызылординской области;

В 2012-2017 гг. была руководителем Сырдарьинского районного управления по защите прав потребителей;

В 2017-2020 гг. руководила отделом контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на объектах питания департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области;

2020 г. руководила отделом контроля и надзора за объектами питания департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области;

До назначения на эту должность в 2021-2024 годах занимала должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области.

Стоит отметить, что ранее санитарным врачом департмента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО был Мухамгали Арыспаев. Он возглавлял ведомство четыре года.

Действительно, Мухамгали Арыспаева знает чуть ли не каждый житель области. Знаменит он стал в период пандемии короновирусной инфекции. Именно его постановлений западноказахстанцы ждали с нетерпением. Его заявления часто вызывали споры и дискуссии среди местных жителей и предпринимателей, ведь от решений Арыспаева зависело, как будет строиться повседневная жизнь: когда снимут ограничения, откроют кафе и рынки, разрешат проводить массовые мероприятия. Именно в этот период казахстанские школьники и студенты научились учиться дистанционно, а взрослые - работать из дома. С каждым постановлением карантин продлевался, а условия то смягчались, то ужесточались.

К примеру, в апреле 2021 он запретил людям передвигаться не только на авто, но и пешком. О работе кафе, ресторанов и кинотеатров в тот момент вообще речи не было. Тогда же людей поделили условно на три группы: с красным статусом, синим и зеленым. А в декабре того же года Арыспаев запретил невакцинированным жителям ЗКО выходить на работу.