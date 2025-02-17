Главный свидетель по делу о заказном убийстве в ЗКО вновь не явился на суд

Ранее он вовсе написал заявление о том, чтобы его допрашивали без подсудимых, их родственников и СМИ.

17 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжился процесс по делу о заказном убийстве. Сегодня должны были допросить главного свидетеля по этому делу Ержана Галиева. Именно он, по версии следствия, должен был выполнить роль исполнителя и убить Ербола Еркебаева. Однако он якобы обратился в полицию и рассказал о готовящемся преступлении. Ранее судья Динара Гильманова вынесла постановление о его принудительном приводе.

Между тем, Ержан Галиев и сегодня не явился на суд. Оказалось, что ранее он направил в суд заявление о том, что просит перенести процесс на другую дату. А ещё ранее Галиев обратился в суд с ходатайством, что в целях собственной безопасности просит допросить его в закрытом режиме. Другими словами, на его допросе смогут присутствовать лишь потерпевший, присяжные, прокурор и адвокаты.

Такой исход событий вызвал волну возмущения у адвокатов подсудимых. Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова заявила, что категорически против того, чтобы Галиева допрашивали без её подзащитной.

– Суд должен проверить действительно ли такая угроза существует. Должно было предшествовать заявление от Галиева в органы полиции о том, что его жизни и здоровью угрожает опасность. Как ему угрожали? Звонили? Подкараулили? Кто? Мама Еркебаевой или мама Кузнецова? Сестра? У них даже отцов нет. Суд крайне осторожно должен применять такие меры и закрывать процесс. В досудебном процессе он участвовал открыто. Так почему сейчас закрываете? Мы настаиваем на том, чтобы допрос Галиева, когда бы он не состоялся, проходил с участием наших подзащитных. Еркебаева и Кузнецов имеют право задать ему вопрос, это их право на защиту. Сейчас решается их судьба. Тем более вы потом будете оглашать его показания. Тут сидит конвой, какая опасность может угрожать Галиеву? Что хрупкая Еркебаева набросится на него и может задушить? - заявила Тамара Сарсенова.

Адвокат Сая Утяпов поддержал свою коллегу, что к Галиеву накопилось множество вопросов. он так же попросил суд проверить доводы Галиева о том, что ему угрожают именно Еркебаева и Кузнецов. Ведь подсудимые вот уже год находятся под следствием и содержатся под стражей.

– Как они оказывают давление из камеры? Они под охраной. Галиеву всё можно писать что ли? Написал одно заявление, возбудили уголовное дело, уже год сидим мы с ним. Написал второе заявление, ещё будем сидеть. Кто ему вообще угрожал? Давайте выясним это! Почему наши подзащитные не могут задать вопрос тому, из-за кого они тут сидят? Могут ещё лет 10-15 сидеть, их обвиняют в особо тяжком преступлении. Возьмем суд над Бишимбаевым: процесс транслировался в онлайн режиме, весь мир следил за ним. Наше дело тоже резонансное. Я против того, чтобы процесс проходил без подсудимых и СМИ, здесь нарушается принцип гласности. Никаких секретов тут нет, - заключил Сая Утяпов.

Адвокат Максима Кузнецова Самат Абуев заметил, что почерк в заявлении Галиева о допросе его в закрытом режиме сильно отличается от его почерка на первоначальном этапе, когда он собственноручно писал заявление в полицию. Оказалось, что ходатайство Галиева поступило в суд через канцелярию 13 февраля, а значит Абуев предположил, что Галиев находится на территории Уральска.

– О какой всесторонности можно говорить, если подсудимые не могут осуществить свое право и задавать вопросы? Если исходит реальная угроза, то органы, ведущие судебное следствие, вправе вынести предостережение к лицу, от которого исходит угроза применения насилия. Пусть Галиев скажет кто ему угрожал, а суд проверит информацию. Все го данные находятся в свободном доступе. Все знают, что это Ержан Галиев, житель Астаны, ранее неоднократно судимый, - сказал Самат Абуев.

Тем не менее судья удовлетворила просьбу Галиева и его допрос пройдет без Эльвиры Еркебаевой и Максима Кузнецова, их родственников и журналистов.

На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала оплату в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.