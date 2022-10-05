- Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре. Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости. Убежден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность, - сказал президент.

- Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всём мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств. Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны, - отмечает глава государства.

Фото "Борт №1" в Telegram Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с общественностью Карагандинской области.По его словам, паспорт гражданина Казахстана олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым «наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности».Он добавил, что эта политика направлена на построение Справедливого Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.