Горе-мать задолжала 10 млн тенге своим детям

Суд приговорил её к одному году ограничения свободы. Общая сумма задолженности по алиментам составила около 10 млн тенге.

В Восточно-Казахстанской области местную жительницу осудили за злостное уклонение от алиментов, сообщает Polisia.kz. Согласно решению специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО от 10 апреля, женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по обеспечению своих детей.