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Происшествия Социум

Горе-мать задолжала 10 млн тенге своим детям

Суд приговорил её к одному году ограничения свободы. Общая сумма задолженности по алиментам составила около 10 млн тенге.
Кристина Кобина
Горе-мать задолжала 10 млн тенге своим детям

В Восточно-Казахстанской области местную жительницу осудили за злостное уклонение от алиментов, сообщает Polisia.kz. Согласно решению специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО от 10 апреля, женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по обеспечению своих детей. 

— Суд приговорил её к одному году ограничения свободы. Общая сумма задолженности по алиментам составила около 10 млн тенге. Эти деньги предназначались на содержание семерых несовершеннолетних детей, — сообщил начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Арман Умутов.

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