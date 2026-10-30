Град разбил лобовое стекло самолета во время полета

Самолет авиакомпании Yemenia Airways попал под сильный град во время полета из Йемена в столицу Иордании. Из-за непогоды оказались повреждены носовая часть воздушного судна и лобовое стекло кабины пилотов. Несмотря на сложные условия, экипаж благополучно посадил самолет, никто не пострадал, передает МойГород

Об инциденте сообщило издание Express.

Самолет попал в град перед посадкой

Происшествие случилось в понедельник во время выполнения рейса IY648. Вблизи аэропорта самолет столкнулся с сильным градом и турбулентностью.

На опубликованных фотографиях видны повреждения носовой части воздушного судна: обтекатель оказался помятым и поцарапанным, а на левом лобовом стекле кабины пилотов образовались многочисленные трещины.

В Yemenia Airways заявили, что повреждения носовой части были поверхностными. Экипажу удалось безопасно посадить самолет в международном аэропорту имени королевы Алии в Аммане.

Пассажиры признались, что во время грозы им было страшно. При этом капитан заверял их, что ситуация находится под контролем и самолет благополучно приземлится.

Самолет оставили в аэропорту для проверки

После посадки воздушное судно с регистрационным номером 7O-AFB осталось в Аммане для технического осмотра и обслуживания. На следующий день самолет по-прежнему находился на земле, пока инженеры оценивали последствия удара града.

Пассажиров, которые должны были вылететь из Аммана в Аден, пересадили на резервный самолет.

Похожий случай произошел в Индии

В начале октября самолет авиакомпании IndiGo, выполнявший рейс из Патны в Лакхнау, также попал под град. Воздушное судно получило повреждения носовой части, однако смогло благополучно приземлиться в международном аэропорту имени Чаудхари Чарана Сингха.

Все 104 пассажира и шесть членов экипажа остались невредимы.