Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Республики

В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября.

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что в связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября.

При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.

К слову, центры обслуживания населения в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам – с 9:00 до 13:00.

Также отметим, что актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.