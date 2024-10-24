Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Республики

В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября.
Кристина Кобина
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Республики

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что в связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября. 

При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.  

К слову, центры обслуживания населения в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам – с 9:00 до 13:00.

Также отметим, что актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article