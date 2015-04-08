Граждане Узбекистана, пострадавшие в автокатастрофе, выехали из Уральска

Сегодня, 8 апреля, в 18.00 пострадавшие в аварии на трассе Актобе-Уральск выехали из города. Сестра погибшего водителя Лола ХАСАНОВА рассказала, что один автобус еще днем выехал в Узбекистан, в нем повезли тела погибших. - Наш автобус съездил в район и привез всех пострадавших в Уральск, - рассказала Лола ХАСАНОВА. - Мы заберем людей, кроме тех, кого еще не выписали из больницы. В половине шестого вечера сотрудники управления миграционной полиции раздали гражданам Узбекистана паспорта и они уехали. Нужно отметить, что автобус направился в Москву, мигранты не захотели возвращаться в Узбекистан.