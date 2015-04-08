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Социум

Граждане Узбекистана, пострадавшие в автокатастрофе, выехали из Уральска

Сегодня, 8 апреля, в 18.00 пострадавшие в аварии на трассе Актобе-Уральск выехали из города. Сестра погибшего водителя Лола ХАСАНОВА рассказала, что один автобус еще днем выехал в Узбекистан, в нем повезли тела погибших. - Наш автобус съездил в район и привез всех пострадавших в Уральск, - рассказала Лола ХАСАНОВА. - Мы заберем людей, кроме тех, кого еще не выписали из больницы. В половине шестого вечера сотрудники управления миграционной полиции раздали гражданам Узбекистана паспорта и они уехали. Нужно отметить, что автобус направился в Москву, мигранты не захотели возвращаться в Узбекистан.
gorod
Граждане Узбекистана, пострадавшие в автокатастрофе, выехали из Уральска
Сегодня, 8 апреля, в 18.00 пострадавшие в аварии на трассе Актобе-Уральск выехали из города.
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uzbeki_dom (14)
 Сестра погибшего водителя Лола ХАСАНОВА рассказала, что один автобус еще днем выехал в Узбекистан, в нем повезли тела погибших. - Наш автобус съездил в район и привез всех пострадавших в Уральск, - рассказала Лола ХАСАНОВА. - Мы заберем людей, кроме тех, кого еще не выписали из больницы. В половине шестого вечера сотрудники управления миграционной полиции раздали гражданам Узбекистана паспорта и они уехали. Нужно отметить, что автобус направился в Москву, мигранты не захотели возвращаться в Узбекистан. В Уральске остались 13 человек, которых еще не выписали из больницы, но, как пообещали перевозчики, они заберут их после выписки. Один из пострадавших Азат сказал, что он очень благодарен местным властям, что их разместили в центре временной адаптации. Таким образом, 42 человека покинули Уральск, 13 находятся в больнице, трое граждан Узбекистана остались в городе у своих родственников. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра 6 апреля слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Узбекистана в Москву. В салоне было 65 человек, включая двух водителей и одну беременная женщину. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП. Позже в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.1 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".  Водитель находится в Сырымской ЦРБ под стражей.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
паспорта граждане Узбекистана

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