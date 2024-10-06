Жители ЗКО активно голосуют на референдуме по АЭС

Как отметили в территориальной комиссии референдума, этот поток людей подчеркивает важность момента — жители стремятся высказать свое мнение о будущем энергетики страны.

Прямо в эти минуты продолжается активное голосование, по итогам которого решается важный для всей республики вопрос — быть ли в Казахстане развитой атомной энергетике.

- Каждый новый голос подтверждает, что вопрос АЭС волнует и интересует каждого, — считает председатель избирательного участка №415 Абуова Роза.

Пока комиссии референдума по всей стране могут фиксировать лишь показатели явки на определенные часы. Первые промежуточные итоги голосования казахстанцы узнают лишь после закрытия участков.

Стоит отметить, что последний раз граждане Казахстана голосовали на референдуме в 2022 году, когда решался вопрос внесения поправок в Конституцию. Тогда явка на участках составила 68%.

Автор Дана Дюсекенова