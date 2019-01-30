Иллюстративное фото Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. В Исатайском районе сменили названия школа и Дом культуры. С сегодняшнего дня государственное учреждение «Общеобразовательная Чапаевская начальная школа» переименована в честь великого казахского поэта-акына Жамбыла. Произведения великого акына переведены на множество языков. Они известны в Китае, Великобритании, Чехии, Словакии. Его по праву можно назвать поэтом народов. Переименован также Тущыкудукский сельский Дом культуры. Отныне это государственное коммунальное казенное предприятие «Дом культуры имени Наримана Үлкенбайұлы». Видный общественный деятель, поэт и композитор Нариман Үлкенбайұлы внес огромный вклад в развитие казахской культуры, театрального искусства. В 60-е годы он начал играть в спектаклях драматического кружка, открытого в поселке Аккистау. В 1968 году стал заведующим Аккистауским домом культуры и художественным руководителем районного народного театра. В 2000 году ему было доверено руководство Атырауским областным историко-краеведческим музеем, в развитие которого он тоже внес немалый вклад. Переименование коснулось и средней школы имени Чкалова, в Махамбетском районе. Отныне школа носит имя Ахмета Байтурсынулы.Казахский общественный и государственный деятель, член партии Алаш, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В Казахстане почитается как «Ұлт ұстазы». Ахмет Байтурсынулы был блестящим литератором, педагогом, лингвистом. В Индерском районе коммунальное государственное учреждение «Гребенщиковская средняя школа» переименована в КГУ «Средняя школа имени Абиша Кекилбайулы». Казахстанский общественный и политический деятель, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Абиш Кекилбайулы известен большой творческой работой по переводу десятков изданий мировой литературы. Им были переведены на казахский язык романы Г. Мопассана «Пьер и Жан», «Жизнь», повесть Ч. Айтматова «Ранние журавли». Принимал участие в переводе романа-эпопеи «Война и мир» Л. Толстого, ряда произведений И. Бунина. В разные годы избирался народным депутатом, занимал должность Государственного секретаря РК. Также постановлением правительства коммунальному государственному казенному предприятию «Атырауский аграрно-технический колледж» присвоено имя Унайбая Кушекова. Крупнейшего партийного и государственного деятеля. В Союзное время был первым секретарем Мангышлакского райкома Компартии Казахстана, первым секретарем Гурьевского обкома Компартии Казахстана. Во время его пребывания на посту руководителя области произошло открытие крупнейшего Тенгизского нефтяного месторождения, была построена дорога Атырау-Ганюшкино, начато строительство дорог Атырау – Макат - Кульсары, затем Индер-Сагиз-Миялы, построена железная дорога Макат-Индер, получило развитие сельское хозяйство области. Отметим, что постановление правительства о переименовании некоторых организаций образования и культуры Атырауской области было подписано премьер-министром РК Б. Сагинтаевым 24 января 2019 года. И вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.