Нурсултан Назарбаев поручил Правительству очистить все банки и следить, чтобы акционеры не воровали деньги. - Финансовую систему возьмём. Создают банк, начинает работать. Люди верят, несут деньги, квазигоссектор кладёт деньги. А потом акционеры начинают вытаскивать, воровать. У нас нет закона – посадить в тюрьму за это. Гоняемся за ними. Данияр (Акишев. – Авт.), головой отвечаешь. Тебе закон дали. Я хотел отдельный контрольный (орган. – Авт.) создать, ты сказал: "Нет". Вот держи и отвечай, – сказал Президент на расширенном заседании Правительства. Нурсултан Назарбаев отметил, что нужно следить, чтобы акционеры не вывозили и не воровали деньги из банка. Он раскритиковал Правительство за бездействие в этом направлении. - Что такое вообще? Среди белого дня. А мы что сидим? Это говорит о полной несостоятельности. Без зачистки экономики от банкротов мы не можем развиваться. И Правительство, и банки будут всё время спотыкаться. Кому давать? Вот не даёт банк деньги? А кому давать? Институт банкротства является достаточно распространённым явлением. Вы просто трусы, а не Правительство и не министры! Для чего тогда вы работаете? Очистите мне все банки. Мы будем считать, что честно выполнило свой долг это Правительство, и уйдите с этим в отставку, – возмутился Президент. Президент подчеркнул, что экономическая несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом положении других субъектов, а банкротство позволяет сделать экономику "эластичной".