В супермаркетах города 50 килограммов муки первого сорта стоит 5 тысяч тенге, тогда как раньше цена на нее составляла 4750 тенге. Муки высшего сорта на прилавках и вовсе нет. Хотя цена на неё уже установлена - 6200 теге за 50 килограммов. На прилавках центрального рынка также отсутствует мука высшего сорта, цена на которую все же установлена в 6200 тенге за 50-килограммовый мешок. За мешок муки такого же объема первого сорта покупателям придется заплатить уже 5350 тенге вместо 4800 тенге. Покупатели, конечно же, возмущены этим фактом. – Я уже ничему не удивляюсь. Хлеб, масло, молоко - все подорожало. Вот теперь и цена за муку повысилась. О чем думают эти предприниматели? Неужели никто не может на них повлиять. Народ бедствует! А они все никак не успокоятся. У нас ведь есть и поля, и урожай, живем мы на самой богатой земле! Почему такое отношение к людям? Пусть тогда и зарплаты повысят. У меня четверо детей, трое из них школьники, - возмутилась жительница города Камшат. По словам продавцов, перед тем как повысились цены на рынок и вовсе прекратилась поставка муки. – Мы же тоже покупаем муку. Пять дней назад нам привезли уже по новым ценам. Сказали, что с элеватора так отпускают. Что мы можем поделать? Сейчас хоть муку начали привозить и то высшего сорта нет. Неделю назад нам вообще её не привозили. Прилавки были пустыми. Сами удивлены, - рассказал продавец центрального рынка Ануар. Коммерческий директор ТОО "Белес Агро" Талгат Кубаев сообщил, что цена на муку напрямую зависит от стоимости зерна. - К примеру, ранее зерно стоило 50 тенге за килограмм, а сейчас 70-75 тенге. К тому же ежедневно дорожает все, да и зарплату людям тоже повысили с нового года. Зерно мы везем с севера Казахстана. У нас в этом году урожая хорошего не было. Так, обычно с тонны перемалываемого зерна идет мука высшего сорта, 1 сорта и 2 сорта. Так вот, выход муки высшего сорта менее 40%. Также цена на зерно не регулируется. К примеру, цена на бензин одинакова по всей республике, а вот на зерно нет. Более того, везем мы его тоже за свой счет, это тоже накладно, да и тариф на перевозку растет каждый раз, - объяснил Талгат Кубаев. Что касается отсутствия муки, Талгат Кубаев говорит, что у предприятия попросту в данный момент нет зерна. - Сейчас у нас на погрузке на севере страны стоят вагоны, как только зерно приедет, будет мука. Также хочу добавить насчет цены на муку, зерно подорожало на 40%, однако мы не станем повышать цены на муку на 40%, мы повышаем ее на столько, на сколько может принять рынок, - заключил коммерческий директор ТОО "Белес Агро". С просьбой прокомментировать ситуацию с повышением цены на муку редакция "МГ" обратилась в пресс-службу управления сельского хозяйства ЗКО 29 января, однако ответа от них до сих пор не дождались.