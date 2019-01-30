По данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 29 января в ОДКБ с ножевым ранением доставлен несовершеннолетний 2001 года рождения. - По данному факту задержан несовершеннолетний 2002 года рождения, учащийся колледжа, который 29 января в 14.00 в ходе возникшей словесной ссоры нанес ножевое ранение. Начато досудебное расследование по ст.106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в полиции. Стоит отметить, что это уже не первая поножовщина между подростками в Актобе. ТАк, 26 января на катке в Шалкаре произошла групповая драка. Тогда ученик 10 класса школы №6 ударил ножом в ногу ученика школы №40, и попал в артерию. Пострадавшего доставили в райбольницу, там, не приходя в сознание, он скончался. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.