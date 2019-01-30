Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос Жубаныш, в ЗКО была проведена инвентаризация занимаемых площадей 459 государственных органов. – По итогам инвентаризации выявлены несоблюдения госорганами натуральных норм обеспечения площадями более чем в 22 квадратных метра, из них превышение норматива площади кабинетов руководителей - более шести тысяч квадратных метров, превышение норматива площади кабинетов сотрудников – более семи тысяч квадратных метров. Основная масса превышения площадей приходится на 15829 районных госучреждений, полторы тысячи городских и более четырех тысяч областных госучреждений, - отметил Аманкос Жубаныш. Стоит отметить, что по ЗКО оптимизации подлежат более девяти тысяч квадратных метров излишне занимаемых площадей. Далее, по словам Аманкоса Жубаныша, изъятые площади будут переданы в пользование другим госорганам, либо будут переданы в аренду физическим и юридическим лицам. – На сегодняшний день оптимизировано около двух тысяч квадратных метров площади с экономией дохода в 2,5 млн тенге в год. Остальные 7 тысяч квадратных метров площади - излишек. После проведения ремонта их передадут другим госорганам, либо сдадут в аренду, - заявил заместитель руководителя департамента АДГСПК по ЗКО. Так, Акжайыкский районный отдел земельных отношений перенесен в другое арендуемое здание районного акимата с 1 января 2019 года. Экономия из местного бюджета за год составила один млн тенге. – Аппаратом маслихата Каратобинского района проведена перепланировка в кабинетах, где разместились ГУ «Отдел ветеринарии» и председатель общественного совета. Экономия бюджетных средств составила один млн тенге. По ГУ "Отдел предпринимательства" Теректинского района, два кабинета освобождены и возвращены арендодателю. Экономия составила 500 тысяч тенге в год, - рассказал Аманкос Жубаныш. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.