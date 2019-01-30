13 февраля Алимухаммед Куттумуратулы отчитается перед населением города по итогам социально-экономического развития, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Встреча с населением акима города Атырау пройдет 13 февраля 2019 в 10.00 во Дворце культуры имени Курмангазы. Алимухаммед Куттумуратулы расскажет об итогах социально-экономического развития города Атырау за 2018 год и о предстоящих задачах на 2019 год. - Для вопросов и предложений установлены специальные ящики в зданиях городского акимата, городского центра занятости, в коммунальном рынке «Сарайшык» и в филиалах №1 и №2 «Центра обслуживания населения» государственной корпорации АО «Правительства для граждан», - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. Также по приему вопросов и предложений работает специальная телефонная линия городского акимата 8(7122) 30-98-59, электронная почта:  [email protected] и страница в Facebook «Акимат Атырау». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК