Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua По данным на 28 января количество заболевших корью достигло 910 человек, сообщается в ответе Комитета охраны общественного здоровья на запрос informburo.kz. 647 из них – дети до 14 лет. По словам председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина, несмотря на рост количества заразившихся, заболеваемость пошла на спад. - Мы ведём понедельную статистику. Она показывает, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась в два раза. Смертельных исходов нет, – отметил главный санврач страны на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Вспышку врачи связывают с двумя причинами. - В конце 1980-х и в начале 1990-х годов по объективным причинам не было вакцинации. Многие мамы не смогли привиться из-за отсутствия инъекций. Сейчас они рожают детей, которые не обладают внутриутробным иммунитетом. Поэтому дети болеют и в 6, и в 8 месяцев. Вторая причина – это импорт от внешних стран. Мы исследовали геном возбудителей и выявили, что у нас те же типы вируса, которые регистрируются в европейском регионе, – рассказал Жандарбек Бекшин. Сейчас вакцины хватает. Медики советуют привить детей, которым по календарю показана вакцинация. - Наступил сезон острых респираторных инфекций и гриппа. В это время всегда проводятся ограничительные мероприятия. В народе его называют карантин. Мы делаем всё для того, чтобы ограничить распространение болезни, – заключил глава КООЗ. Из-за вспышки кори в четырёх регионах Казахстана сдвинули сроки вакцинации. Прививки 9-месячным детям будут делать в Астане, Алматы, Атырау и Акмолинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.