Создать уют семейного гнездышка можно и в самой маленькой квартирке. Главное решить все нюансы, на что наталкивает необходимость разместить много вещей на небольшой площади.
Не сделать ошибки и выиграть пространство, помогут советы профессионалов в нашей подборке.
Разделение на зоны
Маленькому пространству нужны разделительные перегородки. Иначе возникнут трудности с расстановкой мебели - это нарушит комфорт и уменьшит, место еще сильнее.
Лучшим вариантом будет «создание» отдельной спальни, например, устроить ее в комнатной нише или углублении.
Коридор, по - хорошему, тоже требуется разграничить. За счет этого зона гостиной станет уютнее, без лишней нагрузки. Зрительно изменить планировку, помогут различные мобильные системы - раздвижные двери, ширмы, мобильная мебель.
Чтобы правильно разделить помещение на зоны нужно правильно подобрать мебель. Выделить зону кухни и отделит ее от зала - барная стойка, она же может быть вместо стола. Практичной «стенкой» может быть диван с высокой спинкой или перегородка из полок.
Светлее
Светлый цвет стен зрительно увеличивает пространство, а белый потолок «поднимает».
В небольшой комнате, лучше отказаться от крупного контрастного рисунка и выбрать что то не яркое. Помните, вертикальные линии - прибавляют высоту, горизонтальные – ширину.
Хорошо прибавляют «свободу» – глянец потолка. Удачным решением будут фотообои. Хорошо подобранная картинка– визуально расширят помещение. Это может быть уходящая вдаль тропинка, дорога, улица. Про хитрости, как расширить пространство с помощью обоев
посмотрите здесь.
Индивидуальный подход
В квартирах с не большой площадью рациональным
решением будет мебель на заказ, мобильные системы, встроенная мебель.
Не перегружайте квартиру мебелью. Все должно быть сбалансировано с учетом всех проживающих.
Откажитесь от штор
Тяжелые занавески утяжелят комнату. На окнах должно быть что - то легкое. Если нужно загородиться от солнца или соседей – могут помочь жалюзи или римские шторы.
Широкий подоконник может заменить рабочий стол, а свободное место под ним – еще одно хранилище. Если под ним батарея закройте интересной ширмой
Используйте пространство максимально
Даже самая маленькая квартирка имеет скрытое на первый взгляд свободное место. С помощью которого решается вопрос с хранением вещей. Чаще всего это пространство под потолком и на полу. Чтобы максимально использовать пол - выбирайте мебель раскладную с днищем для хранения или без ножек.
Полки под потолком подарят много лишнего места. Спрячьте нечасто используемое.
Книги и журналы хорошо будут смотреться на открытых полках, которые тоже можно разместить под потолком. Чтобы комната не казалась перегруженной обилием всего, выбирайте мебель, которая смотрится продолжением стены.
Свободные окна
Не загораживайте подход к окну мебелью. Оставьте место открытым – комната будет смотреться просторнее.
Дверной проем
Двери меж комнатами «убивают» пространство. Выберите раздвижные модели или что более изящное и легкое из стекла или с зеркалом.
Главное освещение
Не подчеркивайте маленькие размеры комнаты большими люстрами. Лучше что то простое или встроенное.
Маленькие, милые Бра или что то настольное придадут романтизм и дополнят уютом.