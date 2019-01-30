Почувствуйте себя восточной красавицей

Для этого надо:

3 ст.л.риса,

1 ст.л.молока,

1 ст.л.меда

Используйте маску 1 раз в 7 дней. Она подарит молодость и здоровье вашей коже.

Рис — удивительный источник ненасыщенных жирных кислот и Омега 6. Важнейший элемент для организма, благоприятно воздействует на почки, сердце, мышцы, мозг. Омега 6 не вырабатывается организмом, а может поступать только с пищей. Когда организм получает необходимые ему витамины, он становится крепким и не стареет. Еще один секрет риса - сквален. Данное вещество является основным компонентом нашей кожи. При взаимодействии с водой поглощает кислород и насыщает им клетки ткани человека. За счет этого замедляется старение кожи. Компонент часто используется в дорогой косметике.Содержит рис в большом количестве гамма - оризанол - мощный антиоксидант, эффективно борется с лишним жиром, один из лучших источников растительных стеринов, очень полезных для спортсменов. Стимулирует эндорфин - гормон радости. К сожалению, не все мы знаем об этих фактах – чудодейственные свойства риса в вопросах омоложения.Отвариваем крупу. Сливаем жидкость в отдельную емкость, она нам еще пригодится. Добавляем не холодные молоко и мед.Наносим массу на чистое и сухое лицо. Оставьте пока не высохнет. Смойте оставленной рисовой водой. Отвар увлажнит кожу, простимулирует кровообращение. Борется с пигментными пятнами, уменьшит воспаление.Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!