Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 января с 18.00 по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор» в связи с ухудшением погодных условий: сильная метель, ограничение видимости закрыто движение на автодороге республиканского значения Подстепное-Федоровка-граница РФ, участок Федоровка-граница РФ (37-144 км) для всех видов автотранспорта. Позже, в 21.40 было закрыто движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент, участок Жымпиты-граница Актюбинской области (394-526 км) для всех видов автотранспорта.