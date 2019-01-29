По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске будет без осадков, -8 градусов, ночью возможен снег, температура воздуха составит -10. В Атырау переменная облачность, днем 6 градусов ниже нуля, ночью до -10. В Актобе будет снег, днем и ночью в городе будет до 10 градусов мороза. В Актау также переменная облачность, днем 3 градуса выше нуля, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.