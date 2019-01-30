Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, 28 января в 00.35 неизвестный мужчина на своем автотранспорте привез в Жангалинскую районную больницу двух мужчин с ножевыми ранениями. – Оба пациента поступили с ножевыми ранениями. Позже 30-летний мужчина скончался во время проведения операции. Второй мужчина 1986 года рождения находится в отделении хирургии районной больницы, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в совершении данного преступления подозревается молодой человек 1998 года рождения. – По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, - заявили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.