Инцидент на дороге в Уральске: в акимате пообещали больше не отключать электроэнергию

Дальнейшего отключение электроэнергии не будет, садовому обществу предоставят отсрочку для решения внутренних проблем. И только после этого долги будут выплачиваться.

3 февраля 2025 года более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Жители таким образом пытались добиться включения электричества, которого у них не было в тот день с полудня. Позже на место приехал аким Зачаганска Аккали Аубекеров и прокурор Уральска. Людей удалось увести с дороги, свет им включили. Позже в ТОО «ЗапКазРэк» объяснили причину отключения электроэнергии. Как выяснилось, в садовом обществе Зачаганский образовалась задолженность в размере 72 миллиона тенге перед поставщиком электроэнергии.

4 февраля аким Уральска Мурат Байменов встретился с жителями садового общества. Заместитель акима Уральска Азамат Халелов рассказал, что сейчас идёт приём-передача документов от бывшего председателя общества, которого жители и обвинили в образования долга за свет, к нынешнему. Жители выражают недоверие к бывшему председателю.

— На встрече обсуждались не только вопросы долгов, а также проблемы с водоснабжением, газоснабжением и дорогами. Пришли к договоренности, что акимат примет участие в процессе передачи документов от бывшего председателя к нынешнему. Дальнейшего отключение электроэнергии не будет, садовому обществу предоставят отсрочку для решения внутренних проблем. И только после этого долги будут выплачиваться, — пояснил Халелов.

Он объяснил, что сумма задолженности образовалась из-за недоверия к бывшему председателю. В садовом обществе единый счёт и жители выплачивают за электроэнергию председателю, а он уже поставщику электроэнергии. Только за один месяц в среднем стоимость потребления электроэнергии выходит на 20 миллионов тенге. Там проживают порядка 12 тысяч человек. Также жители хотят, чтобы садовое общество добавили к городу.