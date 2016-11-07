С недавнего времени у всех районных акиматов, департаментов и управлений ЗКО появились свои интернет-порталы. Как именно работают сайты и работают ли они вообще, проверили корреспонденты "МГ".Все госорганы обязаны обновлять свои сайты и выкладывать всю необходимую информацию для населения. К пример, если взять сайт городского отдела ЖКХ, то он просто не работает. На портале нет никаких новостей. Вся лента заполнена объявлениями о проводимых конкурсах вакансий. Но это не самое главное. Вкладки, расположенные с левой стороны, работают через одну. То есть элементарно узнать, кто является руководителем отдела, невозможно. Но сайт посещают: в сутки на него заходят около десяти человек. Какую пользу несет такой псевдосайт непонятно, и на какое содержание выделяются бюджетные деньги, остается загадкой.Еще одним из оригинальных интернет-порталов стал сайт департамента по защите прав потребителей, руководителя которого осудили 9 сентября этого года за служебный подлог. Однако, на официальном сайте Мухамгали АРЫСПАЕВ до сих пор числится руководителем.Такая же ситуация и с интернет-страницей департамента экологии ЗКО. Бывший руководитель Ермек УМАРОВ был переведен в другую область, но на их интернет-ресурсе он по-прежнему числится главой департамента.Кроме того, есть официальные сайты районных акиматов ЗКО. Из двенадцати действующих сайтов самыми отстающими по обновлению новостей являются Акжайыкский и Жангалинский районы. К примеру, последнее обновление новостей сайта Акжайкского района было 1 октября 2016 года. Судя по всему, жизнь в этих районах настолько скучна и однообразна, что разместить на портале совсем нечего.Та же история и с Жангалинским сайтом, где последняя новость датируется аж 28 июня. Складывается мнение, что район не живет общественной жизнью, и никакие мероприятия у них не проводятся.Но самым "лучшим" сайтом стал интернет-ресурс отдела образования г.Уральск. Там последняя новость была опубликована 31 июля 2014 года. Возможно, у них есть какая-то другая страничка в интернете, где обновление происходит чаще, но сайт акимата города привел нас именно на забытый всеми сайт. В областном акимате рассказали, что они делают, чтобы "оживить" сайты. По словам руководителя отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг Руслана МУРЗАБЕКОВА, сейчас областной акимат совместно с гражданским альянсом ведут мониторинг всех интернет-ресурсов области. - По закону о доступе информации каждый департамент, управление и отдел обязаны на своих интернет-порталах размещать информацию о руководстве, структуре и свои отчеты о проделанной работе. Сейчас мы составили регламент, по которому за каждый сайт и раздел будут закреплены отдельные руководители и отделы. После окончания проверки актуальности новостей на сайтах госорганов всем будут розданы определенные обязательства по обновлению порталов, - пояснил Руслан МУРЗАБЕКОВ. Кроме того, Руслан МУРЗАБЕКОВ отметил, что на содержание интернет-порталов госорганов ежегодно выделяются деньги, однако куда тратятся средства тех отделов, чьи сайты годами не обновляются, неизвестно. Стоит отметить, что на содержание сайта акимата ЗКО в год выделяется около 500 тысяч тенге. В Актобе ситуация с сайтами госорганов не лучше. Пожалуй, один из тех порталов, на который не надо равняться – информационный ресурс актюбинского областного управления экономики и бюджетного планирования. Если в прошлом году сайт хоть как-то обновлялся, то в этом году это посчитали не важным. Единственное сообщение от этого ведомства датируется 30 мая. Причём, данные не по итогам выполненной работы, а по проведённому субботнику. Любопытен и раздел аналитической информации: захочет гражданин ознакомиться с итогами развития региона, кликнет и… будет разочарован. Нам предлагают документ за 2012 год, которого и нет вообще. Туризм в Актюбинской области заметно хромает. Говорят, что причина в логистике, в отсутствии придорожного сервиса и отвратительном качестве дорог. А раз этой отрасли в регионе нет, то и новостей тоже. Именно поэтому сайт управления туризма и внешних связей в разделе новости выдаёт пустую страничку. Хотите узнать о самых лучших спортсменах региона, получить информацию о детско-юношеских спортивных школах области? Ваше желание не выполнимо, по крайней мере, сайт управления физкультуры и спорта вам не поможет. Зато есть краткое резюме по поводу флеш-моба и санитарной очистке города. Заглядывать на сайты управления по развитию языков, управления по вопросам молодёжной политики и управления земельных отношений смысла нет. Первая декада ноября подходит к концу, а в управлении ЖКХ и энергетики информация не обновлялась уже полтора месяца. Видимо, всё в порядке, хотя можно было бы поделиться с пользователями и успехами. Впрочем, в управлении финансов, строительства и архитектуры обновлений не было примерно столько же.