Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает пресс-служба Комитета УИС, сегодня, 7 ноября, приказом министра внутренних дел Калмуханбета КАСЫМОВА на должность начальника департамента УИС по Западно-Казахстанской области назначен полковник юстиции Дмитрий КОБЦЕВ, раннее работавший заместителем начальника этого же департамента. Напомним, на прошлой неделе начальник ДУИС по ЗКО Бекбулат ТУРЕМУРАТОВ был назначен первым заместителем начальника Комитета уголовно-исполнительной системы РК.