Для родных бывшего чиновника приговор стал ударом. - Не было ни одного доказательства! Это чистый заказ! – кричали после оглашения приговора родные подсудимых. Под арест экс-чиновник, контролировавший образование, попал еще в середине марта этого года. По данным следствия, КУШЕРБАЕВ обложил данью школы за прохождение аттестации. В частности, как указано в пресс-релизе Актюбинского областного суда, бывший высокопоставленный чиновник в 2015-2016 годах «с целью хищения чужого имущества, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, полученных через посредника у заведующей начальной школы Шалкарского района и заместителя директора Кос-Истекской средней школы». Следствие установило, что это была взятка за положительное решение вопроса об аттестации школ. Ущерб, причиненный государству, составил 600 000 тенге. Свою вину КУШЕРБАЕВ полностью отрицал с самого начала следствия. Тем не менее, экс-контролера приговорили к 3 годам колонии общего режима с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и учреждениях. Его супругу обвинили в аналогичном преступлении. По данным следствия, Сагадат СЫРБАЕВА будучи директором Илекской средней школы совершила хищение 500 000 тенге. Эти деньги ей передал посредник для того, чтобы СЫРБАЕВА попросила супруга положительно пройти аттестацию школы № 18 г. Актобе. Правда, самого КУШЕРБАЕВА по данному факту оправдали за отсутствием состава преступления. В итоге супруга Кушербаева получила год ограничения свободы с конфискацией имущества и с привлечением к принудительному труду в местах определяемых местными исполнительными органами, сроком на 60 часов. После оглашения приговора женщине стало плохо, в суд вызвали «скорую».