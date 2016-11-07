Так, фото с просьбами помочь сыпятся на страницу паблика @zello_atyrau в сети Insragram. Судя по изображениям и комментариям, дороги не проложены в микрорайонах Оркен, Нурсая и в поселке Ракуша. К примеру, в новостроящемся микрорайоне Нурсая жители семнадцати домов вот уже два года живут без дороги. В настоящее время они оказались в полной изоляции от цивилизации из-за прорыва трубы. - Проливные дожди, тракторы и КамАЗы только ухудшают ситуацию, размывая имеющийся грунт, - сетуют жильцы микрорайона. Кроме того, в редакцию "МГ" поступила жалоба от жителей ул.Партсъезд 27 поселка Курсай, где около 120 жителей 30 домов также страдают от отсутствия дорожного полотна. - Нашу улицу просто забыли включить в ПСД, несмотря на то, что все дороги в нашем поселке заасфальтировали, мы остались без дороги. Из-за дождей дети вынуждены ходить в школу по грязи, - жалуются жители. Отметим, что по данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных всего в этом году на ремонт из областного бюджета выделено 7,6 млрд тенге. В городе Атырау и входящих в него 25-ти пригородных сельских округах общая протяженность автомобильных дорог составляет 1 670 км (это 1 575 улиц). На сегодня отремонтировано 870 км на 820 улицах, и требуется ремонт или строительство еще 800 км на 755 городских улицах.