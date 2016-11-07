Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДГД ЗКО, в этом году было легализовано пять квартир в Болгарии, две - в Саратовской области и один дом в Чешской республике. - В этом году поступило 563 заявления по легализации на сумму 3,4 млн тенге, однако 137 из них было возвращено из-за неполного пакета документов, - отметили в ДГД ЗКО. - Кроме того, было легализовано 113 коммерческих объектов на сумму 1,5 млрд тенге. Стоит отметить, что 4 млрд тенге жители области легализовали через банки второго уровня и АО «Казпочта».