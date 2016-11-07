Воры промышляют грабежом аккумуляторов с грузовиков

Участились случаи воровства аккумуляторов с грузовых машин. Последний случай произошел сегодня ночью. Машина была припаркована возле дома. Два месяца назад с другой машины также возле дома похитили аккумуляторы. В обоих случаях оформили заявления в полицию. Вопрос - полиция занимается розыском преступников? Ведь наверное таких как мы уже не мало. Нужно проинформировать людей, чтобы были бдительны, может удастся найти воров.