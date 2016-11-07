Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в ТОО "Батыс су арнасы", 7 ноября на перекрестке улиц Молдагулова и Курмангазы будут проводиться ремонтные работы. Таким образом, воды не будет в домах по улицам Жукова, Курмангазы, Кердери, Вокзальная, Привокзальная и Молдагулова. Работы по замене задвижек на водопроводе продлятся до 18 часов.