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Происшествия Социум

Известный уральский бизнесмен Владимир Охватов вместе с братом погибли в аварии

Первого ноября в 08:00 на 95-ом километре автодороги Уральск — Озинки вблизи посёлка Достык 58-летний мужчина за рулём Toyota Granvia не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.
Дана Рахметова
Известный уральский бизнесмен Владимир Охватов вместе с братом погибли в аварии

По данным департамента полиции ЗКО, первого ноября в 08:00 на 95-ом километре автодороги Уральск — Озинки вблизи посёлка Достык водитель Toyota Granvia не справился с рулевым управлением и автомобиль вылетел в кювет.

— В результате ДТП на месте скончались 58-летний водитель и 64-летний пассажир. Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются, — пояснили в ведомстве.

Как стало известно, в автомобиле находился известный бизнесмен Владимир Охватов со своим братом. 

Напомним, у Владимира Охватов был клуб «Шале», который в октябре 2017 года сгорел дотла. 

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