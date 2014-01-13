Самбыл убит выстрелом в голову. Также пострадала его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района. С тяжелейшими травмами, в состоянии комы она была доставлена в больницу. Как нам рассказали односельчане, убийцы вынесли из дома ценные вещи и деньги. Как написано на сайте акимата Зеленовского района, Виталий КАРКУЛА одним из первых в районе организовал и возглавил крестьянское хозяйство, которое сегодня является одним из лучших в области. Ему принадлежит 14000 га земли, 1400 голов скота, валовый сбор зеновых составляет 16 тонн, в его хозяйстве работали 350 человек.