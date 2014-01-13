Иллюстративное фото с сайта midoma.ru Иллюстративное фото с сайта midoma.ru 27-летняя жительница Актобе, имя которой не уточняется, отважилась спрыгнуть со второго этажа собственной квартиры, чтобы вовремя попасть на работу. Как пишет газета "Актобе-Таймс", случай произошел утром 6 января - в первый рабочий день после новогодних праздников. Торговый представитель одной из местных фирм уже готова была выйти из дому, но как назло заклинил дверной замок. Справиться с капризным механизмом женщине оказалось не под силу. И тогда она решилась на безрассудство. К сожалению, история закончилась плачевно. Из-за неудачного приземления женщина сломала позвоночник. Ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе.