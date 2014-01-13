По словам, вчера вечером, 12 января, Виталий Иванович и Валентина Николаевна были дома одни. - Кто-то разбил окно, на шум вышла Валентина, ее чем-то тяжелым ударили по голове, она потеряла сознание. В Виталия стреляли 2 раза из дробовика, 1 раз прямо в голову. Через какое-то время Валентина очнулась, смогла вызвать скорую и полицию и снова упала, теперь уже в кому, - сказал Евгений КАРКУЛА. В родительский дом приехали обе дочери. Родные надеются, что удастся спасти мать. По словам, ночью в ЦРБ села Калининское Зеленовского района ЗКО была направлена группа нейрохирургов, поскольку решено было не транспортировать в Уральск пациентку КАРКУЛУ. Проведена операция, но Валентина Николаевна все еще в тяжелом состоянии. В полицию сообщение поступило в 00.25. На месте все еще работают криминалисты и следователи. Служебно-розыскная собака взяла след и повела полицейских к местному магазину "Тулпар". Судя по всему, грабители пришли оттуда пешком, поскольку следов машины нет. Оперативники предполагают, что грабителей было трое.