Фото с сайта www.youtube.com
Массовые беспорядки, громкие разбирательства, большие деньги и рост криминала ожидают казахстанцев в 2014 году. Год Синей Лошади станет бурным и богатым на события, он несёт сильную энергию, для кого-то позитивную, а для кого-то негативную. Свой прогноз на этот год «Мегаполису» представила известный казахстанский экстрасенс Бахыт ЖУМАТОВА.
– Бахыт, что сулит наступивший год?
– Это самый удачный год из ближайших 12 лет, очень прибыльный. Но год требует одного – исполнения обещаний, чтобы слова соответствовали делу.
Я вижу массовые беспорядки в этот период. Хочу посоветовать читателям не ходить на бесплатные концерты, а смотреть их по телевизору. Помните хаос во время концерта Кайрата Нуртаса в Алматы? Это может снова повториться.
Кроме того, в этом году народ всё чаще будет сталкиваться с НЛО. Они начнут появляться то там, то здесь. Если раньше люди просто видели пролетающие тарелки, то в этом году возможны первые контакты людей с инопланетянами. Но населению следует понимать, что они вовсе не добрые соседи, поэтому нужно быть внимательнее. Хотя бояться их тоже не следует, они же не шайтаны.
Год также благоволит кладоискателям и любителям путешествовать. Вообще тем, кто пытается что-то найти под землёй, будет сопутствовать удача. Золото есть в Караганде, Балхаше, Усть-Каменогорске и Таразе.
Для тех, кто хочет похудеть, в этом году не обязательно садиться на жёсткую диету, достаточно просто держать себя в форме, и результат не заставит себя долго ждать.
В этом году казахстанцам не следует летать на отдых в Эмираты, Египет и Ирак – там возможны аресты. Могу посоветовать лишь Турцию, в Европу можно слетать на 5–6 дней, не более.
– А что будет происходить на политической арене?
– Упразднят название «аким», лидеров регионов будут называть по-другому, но тоже словом из четырёх букв. Возможны громкие разбирательства, связанные с высокопоставленными чиновниками, из-за коррупции и неисполнения обязательств, особенно в Верховном суде – эта система давно требует перемен. Также вижу изменения в Налоговом комитете и Министерстве здравоохранения.
Обострится борьба за власть даже на низовом уровне. В любой организации станет ощущаться конкуренция за руководящие места. На первое место выходят женщины, я их вижу на постах министров здравоохранения и образования. Последние 4 года в стране очень часто меняются министры образования. Я смотрю в прошлое и будущее и всё чаще прихожу к выводу, что только женщина может занимать данный пост. Скорее всего, это будет человек с английским либо американским образованием, который привнесёт много новых реформ. Вообще темой года станет образование. Идеи, касающиеся детей: строительство детдомов, детсадов, школ – всё будет идти на ура.
Рахат Алиев в этом году не сможет никак навредить Казахстану, у него нет энергии. Спикер сената Касым-Жомарт находится на своём месте, главное, чтобы его не убили. Дарига Назарбаева укрепит свои позиции в этом году как женщина. Мухтар Аблязов начнёт много говорить о БТА Банке. Председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов продержится на своём посту около полутора лет. За это время в стране появится много иностранных банков, которые будут кредитовать население по низким процентным ставкам. Келимбетов очень умный мужчина, но не имеет хорошей поддержки.
– Останется ли на своём посту премьер-министр Серик Ахметов?
– Скорее всего, да. Но его здоровье оставляет желать лучшего. Поэтому если он и уйдёт, то по состоянию здоровья. В перспективе на этом посту я вижу женщину.
– Сократят ли 2,5 тысячи рабочих в «Арселор Миттал Темиртау», как обещают?
– Я вижу, что в этом году комбинат перейдёт в руки казахстанцев. Нынешние владельцы-индусы, наверное, продадут его, в общем, куда-то исчезнут. В Караганде ожидаются завалы на шахтах.
– Исчезнет ли терроризм в Казахстане?
– Да, но не в этом году, а постепенно. Могу заверить, что все казахстанцы не станут ваххабитами, как и весь мир. Но возрастёт уровень криминала, будет очень много убийств, в том числе заказных. Из России в Казахстан начнут постоянно прибывать беглые преступники. Кроме того я вижу мошенников, которые в России продают казахстанские земли, представляясь родственниками президента и премьер-министра. Но полиция в этом году будет хорошо работать.
Мне кажется, нужно усилить роль мечети как органа просвещения. Ведь народ никогда не перестанет туда ходить и молиться. А ещё нельзя жалеть деньги на безопасность, будут попытки взрывов в людных местах, возможно, в ТРЦ «Керуен» в Астане.
Увеличится поток мигрантов. В последние 2–3 года Россия активно работает с ними, такая же обстановка сложится и в нашей стране. Обострится национальный вопрос. Я лишь хочу посоветовать всем оставаться людьми. Нужно понять, что, к примеру, индус не виноват в том, что родился индусом. В Казахстане земли хватит на всех.
– Какие регионы ждёт развитие либо упадок?
– Сегодня на арену выходит Актау – это город, который станет столицей. В этом году будет много слухов, связанных с ним. Если власти смогут поднять этот город, то народ получит поддержку духов и предков. Там руководителем должна стать женщина.
Кроме того хорошее развитие получат Кызылорда, Шымкент и Балхаш. Я хотела бы пропиарить именно Балхаш, там много золота и рыбы. За этот город нужно просто хорошо взяться, поднять туризм. Там и климат располагающий. В данном регионе много энергии, поэтому и НЛО будут появляться там чаще.
К слову: алматинцы могут спать спокойно, им землетрясение не грозит. В этом плане меня больше волнует восток страны. Что касается Костаная, то он окажется на первом месте по сбору урожая. А на юге, западе и востоке страны могут возникнуть затопления.
– Доллар продолжит рост?
– Да, но только до 160 тенге, его держат. Вообще страна приближается к смене валюты. Поэтому никому не советую хранить деньги в тенге, лучше в долларах. Думаю, со временем в Таможенном союзе появится общая валюта. Подчёркиваю, те, кто имеет больше 4 миллионов тенге, должны держать их в банках, иначе рискуют остаться обворованными.
– Какие прогнозы на зимние Олимпийские игры в Сочи?
– Я не вижу этих игр, как ни странно. Поэтому вряд ли казахстанские спортсмены там отличатся.
– Скажите, а Украина всё-таки вступит в Евросоюз?
– Да, к концу лета – началу осени. Но я не думаю, что Европа ждёт бедную Украину с распростёртыми объятиями. Пусть украинцы поймут, каково это. Европа ничего не сможет им дать, лучше бы они в Таможенный союз вошли.
Таковы мои прогнозы на наступивший год. Напоследок хотела бы пожелать всем казахстанцам добра и счастья в 2014 году.