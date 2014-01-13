Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Об этом сообщает редакция "Мунайлы Астана" со ссылкой на пресс-службу Атырауской области. Как стало известно в ночь на 5 января в городе Кульсары (райцентр Жылыойского района) помощник прокурора Жылыойского района Марат ЕРМЕКОВ, управляя автомобилем Lexus, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался в центральной районной больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 2 УК РК - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». 8 января Жылыойским районным судом был санкционирован арест Марата ЕРМЕКОВА. Прокуратурой области проведена служебная проверка, по результатам которой приказом прокурора области ЕРМЕКОВ освобождён от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры.