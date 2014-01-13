ЧП произошло 8 января, но об этом стало известно только сегодня.чинил машину во дворе, когда увидел, что в соседнем многоквартирном доме поселка Кенкияк маленькие дети кричат в форточку. Из дома валил густой дым. Мужчина кинулся на помощь. По газовой трубе ему удалось забраться на балкон, расположенный на втором этаже и спустить обоих детей на землю. Потом мужчина вновь залез в квартиру, выбил железную дверь и принялся тушить соседское имущество. Из квартир рядом люди наливали в ведра воду и тушили огонь. К приезду пожарных опасность уже миновала. Соседние квартиры не загорелись, а спасенные мальчик и девочка 4 и 5 лет ждали маму с папой у соседки. 23-летний герой Нурсултан ИБРАЕВ работает оператором на нефтяном предприятии.