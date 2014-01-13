В ДВД области прокомментировали разбойное нападение на дом предпринимателей. - Сегодня, в ночь на 13 января, тремя преступниками было совершено разбойное нападение на дом известного предпринимателя семьи КАРКУЛА, - рассказал Махамбет АБИСАТОВ. - КАРКУЛА Виталий Иванович 1952 года рождения погиб на месте происшествия в результате огнестрельного ранения в голову. Его супруга, депутат областного маслихата КАРКУЛА Валентина Николаевна 1955 года рождения, получила телесные повреждения. На данный момент она прооперирована и находится в больнице. Она успела сообщить следственно оперативной группе, что в дом напали трое неизвестных в масках, и сообщила некоторые детали, важные для следствия, по которым мы сейчас работаем. На данный момент осмотр места происшествия продолжается. Цель нападения - разбой. По словам начальника ДВД, семья наличность в доме не держала, но 15 января они собирались через Самару ехать отдыхать в ОАЭ. Со слов родственников погибшего Виталия КАРКУЛЫ, в доме должно было находиться 500 тысяч российских рублей. - Сейчас с места происшествия докладывал начальник УКП, эти полмиллиона нашли при осмотре. Супруга эти деньги не выдала. Чем завладели преступники, мы сейчас выясняем. Дома деньги лежат, на подоконнике, в карманах, но эти деньги преступники не взяли. Оргтехника, три сотовых телефона, айфон также на месте. Видимо, целью были большие деньги. Как выяснили полицейские, на дом напали три человека, четвертый сообщник на автомашине ждал на окраине села возле СТО «Тулпар». По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 96 УК РК - «Убийство, сопряженное с разбоем». К слову, из министерства в область прибудет бригада опытных следователей и оперативников, которые и будут расследовать убийство вместе с сотрудниками ДВД ЗКО. - К палате Валентины Николаевны приставлена охрана, - сообщил Махамбет АБИСАТОВ. - Также хотелось бы обратиться ко всем гражданам. Если вы владеет какой либо информацией по данному преступлению, просим сообщить в полицию за хорошее вознаграждение. Кроме того, анонимность мы гарантируем.