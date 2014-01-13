Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz В Актюбинской области состоялся суд над гражданином Сирии, который пытался вывезти из Казахстана двух соколов балабанов. Иностранец был задержан инспекторами «Охотзоопрома» летом прошлого года в Байганинском районе. Сообщается, что краснокнижных птиц он приобрел у неустановленного следствием лица всего за 2,5 тысячи тенге. При этом, по оценкам экспертов, окружающей среде был причинен ущерб на сумму около 2,5 миллиона тенге. Решением Байганинского районного суда, сириец был оштрафован на 25 МРП или 43 тысячи 275 тенге. Кроме того, в доход государства у иностранца конфисковали автомобиль марки «Нива», а также спутниковый и сотовый телефоны. В Байганинском районном суде отметили, что решение выносилось с «учетом исключительных обстоятельств».