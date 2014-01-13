- Это удар, это тяжелая, невосполнимая утрата. Он очень много сделал добра, просто не понимаю, почему так происходит. Мы знакомы с Виталием Ивановичем лет двадцать. Очень порядочный человек, человек новой волны, большой работодатель. Он не думал только о своем обогащении. Он давно заработал свои миллионы и спокойно мог бы жить где-нибудь на Лазурном берегу, но он оставался здесь, ему нравилось то, чем он занимался, по-настоящему любил сельское хозяйство. Всегда работал на перспективу, такая у него была работоспособность, что своей энергией заряжал людей вокруг себя. Он представитель реального сектора экономики - он создавал производства и рабочие места. Когда я только начинал, поддерживал меня. Говорил, мол, мы свое отпахали, дело за вами - молодыми. И охрану он не держал, потому что никого не боялся, к тому же был скромным, не хотел выпячивать свое состояние. Молча начал строить церковь в Переметном, там, по-моему, только отделка осталась. Светлая ему память. А Валентина Николаевна - супруга, его товарищ по жизни, правая рука. Я очень надеюсь, что она выкарабкается, встанет на ноги. Все, что зависит от нас, мы готовы сделать, помочь. Людей, что напали на дом, кроме как мразями назвать не могу. Надеюсь, их найдут.- Виталий КАРКУЛА сорок с лишним лет был моим другом. Мы дружили семьями, знаем всех родственников друг друга - братьев, сестёр, детей, внуков-правнуков. Ну, что можно сказать про друга? Только хорошее. Виталий был трудолюбивым, когда многие не верили в то, что происходит, он работал и шёл вперёд. Все его инициативы мы поддерживали. Многогранный человек и мужик нормальный был: и выпить с ним было можно, и поговорить, и дела сделать. Светлая ему память.- К сожалению, я не был близко знаком с семьей Каркулы, но я знал Виталия Ивановича, как хорошего добросовестного предпринимателя. Он был настоящим крестьянином, который любил свое дело, всегда ставил принципиальные вопросы о растениеводстве, животноводстве. Я уважаю его как человека и как предпринимателя. Создать такое крестьянское хозяйство - для этого необходимо очень много сил. Он был очень грамотным бизнесменом. Очень жаль, что не стало такого человека.- Это замечательная семья, замечательные люди и предприниматели. Я потрясена этой трагедией, я думаю, как и все, такая жестокость, не понятно за что. Валентина Николаевна - моя коллега, я слежу за событиями. И Валентина Николаевна, и Виталий Иванович были добропорядочными, воспитанными и просто замечательными людьми, которые сделали очень много для Зеленовского района.- Воспоминания о Виталии Ивановиче только положительные. Мы с ним были партнёрами, долгое время работали вместе, хорошо с ним взаимодействовали, всегда выручали друг друга - он меня, я его. Жену хорошо знаю. Желаю ей скорейшего выздоровления.Утром я услышала эту новость, которая потрясла меня и моих знакомых. К сожалению, лично с семьей Каркулы не знакома близко, но по работе знала как аким Чесноковского сельского округа. Часто встречались на крупных мероприятиях. Последняя встреча была на балу предпринимателей 24 декабря 2013 года в ресторане "Звезда". Они самые первые, кто откликнулся и приобрел билеты. На балу у них было отличное настроение, я помню, что подходила к ним и благодарила за участие. На самом деле сейчас я прочувствовала незащищенность наших бизнесменов как со стороны общества, так и от «плохих граждан» нашего общества. Мы еще не понимаем, что именно представители бизнеса формируют бюджет, создают рабочие места, прямо влияют на рост экономики страны, области, района. Думаю всем нам, как гражданам общества, необходимо задуматься, кто нас окружает, какова атмосфера идеологическая царит в обществе, почему человек становится хуже, чем животное. И вместо того, чтобы содействовать, помогать трудом людям, которые формируют экономическую основу развития общества, мы совершаем непоправимую, тяжелую утрату для своего же народа. Очень скорбим по потере такого Человека Труда, знаем, что эту утрату никто не восполнит.