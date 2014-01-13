Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратурой заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с палатой предпринимателей области. Основная цель – защита прав предпринимателей. Стороны обязались обмениваться информацией, препятствующей развитию предпринимательства, а также искоренить проведение контрольно-надзорными органами незаконных проверок. Аналогичный меморандум был заключен в конце прошлого года с региональным филиалом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». В центре обслуживания предпринимателей имеется кабинет прокурора, где два раза в неделю проводится прием предпринимателей. Стоит отметить, что в прошлом году в целях соблюдения прав предпринимателей в области было прове¬дено 40 проверок, выявлено 333 нарушения законности, внесено 43 акта прокурорского реагирования. По мерам прокурорского реагирования отменено 66 незаконных актов, выявлено 62 незаконных проверки, к различным видам ответственности привлечены 51 лицо, в целом защищены права 445 предпринимателей.