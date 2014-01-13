- За 2013 год возбуждено 115 уголовных дел, незаконный оборот нефти по ним составил 3,5 миллиарда тенге, - рассказывает начальник отдела прокуратуры области Маратбек МИРЗАМУРАТОВ. - 27 нефтекрадов осудили, в доход государства конфисковали 10 нефтевозов. Так, правоохранительные органы области пресекли деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся систематическими кражами нефти с месторождений. Это группы КАЕРКУЛОВА, БЕКЕТОВА и ШУМЕНОВА. Задержать и осудить удалось 22 человека, которые входили в преступные группы. У них изъяли свыше 130 тонн нефти на 10 миллионов тенге. - Одним из источников незаконного получения нефти стали бесхозные месторождения «Каратюбе» и «Синельниковское», - продолжает Маратбек МИРЗАМУРАТОВ. - На рассмотрении суда находятся уголовные дела, возбужденные на гражданина «Е» и других. С 2011 по 2012 годы по подложным ресурсным справкам и фиктивным договорам от имени ТОО «Альфа 2011» и ТОО «Golden Bars» продавали нефть НПЗ в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Группа успела продать 3 тысячи тонн «черного золота» на сумму 155 миллионов тенге. Еще одна крупная преступная группа с июля 2011 по март 2012 года продала дизельное топливо на 1,5 миллиарда тенге, а деньги обналичила через лжепредприятия. Решение суда по группе «Ш» еще не вышло.