Перекрестки улиц Сырыма Датова и Гагарина, пр. Достык и ул. Ихсанова, пр. Евразия и ул. Курмангазы теперь называются "Интеллектуальными перекрестками". На каждом из них установлено 12 камер. Стоимость 35 камер вместе с установкой более 69 миллионов тенге. Данные камеры отслеживают следующие нарушения: проезд на красный свет, пересечение стоп-линии и запрещенный маневр. - Камеры начали работать в воскресенье, 12 января, в этот день движение на дорогах было небольшое, тем не менее ими было зарегистрировано 465 нарушений, - говорит техник процессингового центра УАП ДВД ЗКО Бектас ХАИРОВ.- В целом сумма данных штрафов составила более 2 миллионов тенге. В будние дни размер суммы может достичь 4 миллионов тенге в день. Программа, которая установлена на компьютерах в процессинговом центре административной полиции, определяет номер машины, нарушение и размер штрафа. После подтверждения данных полиция высылает уведомление по месту жительства владельца машины. - В течение 30 дней в добровольном порядке нарушитель должен оплатить штраф,- говорит Бектас ХАИРОВ.- Если штраф не будет оплачен, то мы подаем в суд. Штраф за пересечении стоп-линии - 5МР - 9260 тенге, проезд перекрестка на красный свет - 10 МРП -18520 тенге , выезд на полосу встречного движения - 27000 тенге.