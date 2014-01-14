Кадр "31 канала" Кадр "31 канала" В Актобе 17-летняя девушка сломала позвоночник в маршрутном автобусе, сообщают корреспонденты "31 канала". Инцидент произошел минувшей осенью. Пострадавшая Екатерина Тарнавская рассказывает: "Мы всю дорогу ехали с толчками. В салоне уже люди возмущались. Когда в 5 микрорайон поднимались, скорость стала усиливаться, усиливаться, потом я упала, в глазах потемнело. Не помню, как до дома дошла". Врачи диагностировали у девушки перелом позвонка, сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы. Уже четыре месяца она ежедневно поддерживает свое состояние обезболивающими препаратами. "Ходить тяжело. Лежать - тоже тяжело. До туалета чуть-чуть ходить могу. А так - на инвалидной коляске", - говорит Тарнавская. Водитель маршрутки своей вины не признал и даже не извинился перед пострадавшей. Несмотря на это, административный суд лишил его водительских прав. В автопарке считают, что девушка могла получить травму в другом месте. "Мы считаем, не было, потому что, даже если посмотреть ее свидетельские показания, показания ее подруг, которые заинтересованы. Нет ни одного постороннего доказательства и свидетелей. Человек не помнит даже госномер автобуса", - заявил начальник юридического отдела ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов. Родители Екатерины Тарнавской подали в суд на автопарк, требуя возместить ущерб в 500 тысяч тенге.