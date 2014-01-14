Иллюстративное фото с сайта fashionstylist.kupivip.ru Иллюстративное фото с сайта fashionstylist.kupivip.ru Глава государства Нурсултан Назарбаев  подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», направленный на совершенствование законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования, сообщает пресс-служба президента страны. Данный закон направлен на введение с 2014 года субсидирования обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпуске по беременности и родам и уходу за детьми до одного года. Из предлагаемых 10% отчислений - 4% будет обеспечиваться за счет социальных выплат из средств обязательного социального страхования, а 6% - из бюджетных средств. По прогнозам министерства труда и соцзащиты Казахстана, данные выплаты ежегодно получат более 150 тысяч работающих женщин. Из республиканского бюджета на 2014-2016 годы (на эти цели) предусмотрено 30,6 миллиарда тенге, в том числе на 2014 год - 8,8 миллиардов тенге. В рамках закона вносятся изменения и дополнения в законодательные акты, предусматривающие устранение пробелов в действующем законодательстве о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании. В части социального страхования внесены уточняющие поправки для усиления социальной защиты лиц, потерявших работу, а также в целях обеспечения социальной выплаты по беременности и родам женщинам, проживающих на территории города Байконур. Источник: ИА Новости-Казахстан