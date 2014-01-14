Иллюстративное фото с сайта midoma.ru Иллюстративное фото с сайта midoma.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два несчастных случая с разницей в пять минут произошли вечером 13 января. По словам начальника УВД г.Уральск Манарбека ГАБДУЛЛИНА, примерно в 20.45 часов с балкона третьего этажа дома в микрорайоне Северо-Восток выпал 49-летний уралец. - В квартире отмечали день рождения, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Мужчина вышел покурить на балкон и упал по неосторожности. Он умер по дороге в больницу. Второй случай произошел в 5 микрорайоне Уральска. Там из окна 5 этажа выпал 26-летний молодой человек. - Мужчина сидел на подоконнике, курил и разговаривал по телефону, - продолжает Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Он также выпал по неосторожности. Парню повезло больше, он остался жить. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении областной больницы.