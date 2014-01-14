Иллюстративное фото с сайта vfokuse.md Иллюстративное фото с сайта vfokuse.md Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Информацию озвучили в Астане на совещании по вопросам развития туристической отрасли Казахстана. В Атырауской и Кызылординской областях выделено меньше всего средств на развитие туризма - по 4 млн тенге. В областном управлении физической культуры, спорта и туризма подтвердили информацию, отметив, что выделяемые из местного бюджета средства не позволяют проводить работы по развитию туризма в регионе. Хотя в области имеется немало интересных мест, которые могли бы заинтересовать не только иностранцев, но казахстанцев. По данным областной государственной инспекции по охране памятников историко-культурного наследия, в области официально зарегистрировано 313 памятников и 525 объектов, представляющих историческую и архитектурную ценность - Но к нам в основном прибывают иностранцы по деловому туризму. В прошлом году более 46 тысяч иностранных туристов побывали в нашей области. А общий объем оказанных услуг составил более 240 млн тенге, - сообщила начальник отдела развития туризма областного управления Карлыгаш БЕКБАЕВА.